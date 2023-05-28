بدء التصويت في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية بتركيا

انطلقت جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، صباح اليوم، وتوجّه الناخبون إلى الإدلاء بأصواتهم، إذ إنّه لم يتمكّن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ50% في الجولة الأولى التي عقدت في 14 من مايو الجاري.

وذكرت قناة «تي أر تي وورلد» التركية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنّ التصويت بدأ في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي للبلاد، ومن المقرر أن ينتهي في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت ذاته، مشيرة إلى أنّ أكثر من 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

الانتخابات التركية

وبحسب الهيئة الانتخابية في تركيا، لا يسمح للناخبين بالتقاط أي صور أو مقاطع فيديو داخل مراكز التصويت، كما يجب ترك الهواتف المحمولة في الخارج.

واتجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو لانتخاب رئيس البلاد وأعضاء برلمانها المؤلف من 600 مقعد، وفاز حزب رجب طيب أردوغان بأغلبية في البرلمان فيما اتجه السباق الرئاسي إلى جولة ثانية.

يشار إلى أنّ أردوغان حصل في الجولة الأولى على 49.5% من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه كيليجدار أوغلو على 44.9 من الأصوات.