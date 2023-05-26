مراسل «القاهرة الإخبارية»: هدوء شديد قبل إعادة الانتخابات في تركيا

قال عمر أحمد، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أنقرة، إن النتائج التي وصلت إليها عملية الاقتراع في الانتخابات التركية بدول الخارج في جولة الإعادة حققت أرقاما قياسية جديدة في نسبة المشاركة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن هناك هدوءًا وترقبًا شديدين على جميع المستويات قبل جولة الإعادة للانتخابات في الداخل المقرر لها غدا الأحد.

وأضاف «أحمد»، خلال لقاء له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجميع ينتظر النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات، بين الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان وكليتشدار أوغلو لأنها ستحدد الكثير من المعطيات، خاصة ما يتعلق بمعيشة المواطن التركي، والسياسات المتبعة في مختلف المجالات.

أردوغان طالب المواطنين الأتراك بالتوجه بحشود إلى صناديق الاقتراع

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن تلك الانتخابات سيترتب عليها السياسيات الخارجية لتركيا، موضحًا أنه شارك في الانتخابات بجولة الإعادة في الخارج 1.9 مليون ألف شخص، ولا تزال مستمرة حتى الآن، لذلك هذه الأرقام بشرت بإمكانية أن تحسم عملية المشاركة في انتخابات الإعادة رقما قياسيا جديدا.

وأوضح أن الرئيس التركي رجب أردوغان، طالب المواطنين الأتراك بالتوجه بحشود إلى صناديق الاقتراع، ويريد المحافظة على الأصوات التي حصل عليها في المرحلة الأولى، وأن يحصل ويقنع بعض الأصوات الجديدة للانضمام إليه وتأييده في هذه الانتخابات.

حاجة ملحة لزيادة نسبة التصويت

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أنه على الجانب المعارض، هناك حاجة ملحة لزيادة نسبة التصويت، مؤكدًا على أن المعارضة تعول على 8 ملايين مواطن لم يصوتوا في الدورة الأولى للانتخابات، بالإضافة إلى الأصوات الباطلة والتي قارب عددها المليون صوت، لذلك تعتمد على كثافة المشاركة لتحقيق الفارق الموجود حاليا بين أردوغان وأوغلو، الذي يبلغ قرابة المليونين ونصف المليون صوت.