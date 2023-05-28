توريد 174 ألفا و530 طن قمح بلدي في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توريد 174 ألفا و530 طنا و21 كيلو قمح بلدي منذ بدء موسم التوريد في 26 أبريل الماضي، وحتى اليوم الأحد.

توريد 174 ألف طن قمح بكفر الشيخ

وقال «نور الدين»، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالي يتم من خلال 22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، مؤكدا أنه يتابع على مدار الساعة أعمال توريد القمح خلال فترة الاستلام اليومية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة مواقع توريد القمح خلال موسم 2023 والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مشددا على تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح في محافظة كفر الشيخ هذا العام بلغت 214 ألفا و868 فدانا، منها 350 حقلا إرشاديا على مساحة 350 فدانا.