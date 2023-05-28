السفير أحمد خطابي: الدول الغربية توجّه إعلامها بما يتفق مع مصالحها

قال أحمد خطابي، الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إنّ الدول من حقها توجيه إعلامها، بما يتفق مع مصالحها وأهدافها لأننا لا نتعامل مع فضاء برئ، مؤكدا أنّ ذلك يتم أيضا في الدول الغربية.

وقال خطابي - خلال ورشة عمل تحت عنوان «مستقبل الإعلام.. إعلام المستقبل» عقب افتتاح الملتقى الإعلامي العربي بالكويت اليوم، أنّ الحرية الإعلامية أيضا لها عيوب مؤكدا أنّه يجب التعامل مع الحريات دون عقد وثقة وحرص.

من جانبه، قال وليد الجاسم، رئيس تحرير صحيفة الراي الكويتية، إنّ الذكاء الاصطناعي سوق كبير ويضم المجالات كافة، مؤكدا أهمية الاستعداد جيدا لذلك العصر، وذلك بالتعاون مع الشباب والانفتاح مع التجارب العالمية بصورة مستمرة والعمل على تأسيس خطاب إعلامي قريب من الجمهور وإحتياجاته.

وفي سياق متصل، قال الإعلامي رامي رضوان، إنّ الدولة المصرية في الفترة من عام 2011 وحتى 2014 كانت تصف بمرحلة إنقاذ مصر وكانت مؤسسات الدولة غير متكاملة وبعد ذلك اكتملت تلك المؤسسات الوطنية بصورة شاملة.

وتابع رضوان خلال ورشة عمل بعنوان «مهارات المذيع المتميز»، أنّ مقدم برامج التوك شو يجب عليه ألا يطرح رأيه الشخصي على الجمهور، بل يجب أن يطرح جميع الآراء ويترك الحكم لجمهوره دون التدخل، مؤكدا أنّ برامج التوك شو من أصعب مجالات الإعلام المعاصر لما يتطلبة من إلمام مقدم تلك البرامج بجميع الموضوعات، وأن ويتمتع بثقة في النفس وحياد.