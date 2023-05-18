وزير خارجية تونس يهنئ المقداد باستعادة سوريا مكانها في الجامعة العربية

هنأ نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد، على استعادة بلاده لمكانها في جامعة الدول العربية، وعودة العلاقات السورية العربية إلى مسارها الطبيعي.

استكمال العلاقات بين سوريا وتونس

وأكّد الوزير السوري أن بلاده بصدد استكمال إجراءات إعادة فتح بعثتها الدبلوماسية و تعيين سفير جديد لها بتونس، كخطوة على درب تنشيط علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية بجدة والمقرر عقدها غدا /الجمعة/.

تبادل وجهات النظر

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول أبرز القضايا المطروحة على القمة العربية، وتطورات الموقف العربي .