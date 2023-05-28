«الداخلية»: القبض على صاحب شركة بتهمة تزوير أختام ومستندات حكومية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ صاحب شركة تسويق أدوية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، مارس نشاطا إجراميا تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد ترويج أدوية مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها للبيع على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من شركته وكر لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافه بمقر الشركة المشار إليه، وأمكن ضبطه، وبتفتيش الشركة عثر على 13 خطاب تسجيل منسوبين لجهات حكومية تفيد بالموافقة على تسجيل مسميات لمستحضرات طبية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية «مقلد»، و50 خطابا خالٍ من البيانات، منسوب صدورها لجهات حكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد «معدين للتزوير»، و33 أكلاشيه منسوبين لبعض الشركات، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته، وطابعة، وفلاش ميموري، وأدوات تستخدم في التزوير، و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية فنيا، تبيّن احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.