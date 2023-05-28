ضبط 53 طن قمح محلي في 3 مخازن مخالفة بكفر الدوار

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مكبرة بمركز كفر الدوار لمتابعة انتظام توريد القمح للصوامع والشون الرسمية.

ضبط قمح في مخزن غير مصرح

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط 53 طن قمح محلي تم تجميعها في 3 مخازن دون تصريح من الجهات المختصة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحميلها ونقلها إلى جهات التسويق المعتمدة.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار حملات الرقابة التموينية ليلاً ونهاراً، للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة.

تكثيف الحملات الرقابية والتموينية

وشددت على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.