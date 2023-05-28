محافظ أسيوط: ضبط 1000 طن قمح محلي محظور تداولها خارج منظومة التوريد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم ضبط ما يقرب من 1000 طن أقماح محلية خلال حملات مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق بين مديرية ومباحث التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء خلال الأسبوعين الماضيين، ضمن خطة المحافظة لضبط المنظومة وتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وملاحقة بعض ضعاف النفوس من المتاجرين بالقمح المحلي المحظور تداوله أو الاتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه في ديوان عام المحافظة، مع المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وممدوح حماد، مدير مديرية التموين بالمحافظة، والدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.

توريد الكميات المضبوطة للصوامع الرسمية

واستعرض محافظ أسيوط جهود مديرية التموين خلال الشهر الجاري، حيث تم ضبط 26 مخزنا داخلها أقماح محلية، فضلا عن 7 سيارات محملة أقماح بدون تصريح من مديرية التموين، بإجمالي مضبوطات تصل إلى 1000 طن، بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة أو استخدامها في الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام، وتم توريد الكمية المضبوطة للصوامع والشون التخزينية التابعة للمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات توعية للمزارعين

وشدد المحافظ على مسئولي التموين والزراعة، بتنفيذ حملات توعية للمزارعين لتوريد محصول القمح وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية، حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية، خاصة مع تشكيل لجان لحصر الكميات المنزرعة ونسب التوريد وفقاً للبيانات الرسمية.

كما وجه اللواء عصام سعد باستمرار تكثيف الحملات التموينية المشتركة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة والسيطرة على توريد القمح المحلي، والتأكد من عدم تداوله أو تخزينه وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.