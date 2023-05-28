مدير مكتبة الإسكندرية: نرحب بكتب نجيب محفوظ.. ويمكننا تخصيص متحفا لمقتنياته (حوار)

تحدّث الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بشأن إمكانية نقل مكتبة الأديب الراحل نجيب محفوظ إلى مكتبة الإسكندرية، بعد حديث ابنته «أم كلثوم» عن قرارها بالتبرع بمكتبة والدها إلى مكتبة الإسكندرية، والتنسيق مع المكتبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الكتب، قائلًا في حوار لـ«الوطن»، إنّ نجيب محفوظ نجم لامع في سماء الأدب، وبالطبع ترحب مكتبة الإسكندرية بكتبه، كما أوضح هل تواصل معه أحد بشأن نقل مكتبة الأديب الراحل أم لا؟، وما أهم مقتنيات المشاهير هناك؟، وكيفية حفظ كتب الفنانين القديمة؟.. وإلى نص الحوار..

في البداية.. ما رأيك في نقل مكتبة نجيب محفوظ إلى مكتبة الإسكندرية؟

في رأيي أمر عظيم، فنجيب محفوظ هو أهم أديب مصري، وتتشرف المكتبة بوجود كتبه الجميلة داخلها، وأدعوا ابنة نجيب محفوظ إذا كان لديها الرغبة في ذلك أن ترسل خطابا وسأوافق على الفور.

هل تواصلت عائلة نجيب محفوظ لنقل مكتبته؟

لا.. حتى الآن لم يتواصل معي أحد بشأن هذا الأمر، لكن إن حدث فسأرحب به بشدة، مثله مثل العديد من المشاهير الذين تحتفظ المكتبة بكتبهم.

وهل سيكون هناك ركن خاص في مكتبة الإسكندرية بكتب نجيب محفوظ حال نقلها؟

بالطبع إذا استقبلت المكتبة هذه الكتب سيتم وضعها في ركن خاص، وذلك يتوقف على حجم الكتب نفسها، فإذا كانت كثيرة سيتم عمل ركن خاص به ورف محدد، يسمى ركن مكتبة نجيب محفوظ.

ما أهم مقتنيات المشاهير في مكتبة الإسكندرية؟

لدينا متحف الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، الذي يحتوي على ملابسة والعصا الخاصة به التي اعتاد الظهور بها في المناسبات الرسمية، والباسبور الخاص به، والذي سُرق ثم أُعيد إلى مصر مرة أخرى من أمريكا، والقلادات والميداليات التي أهديت له، والصور التي التقطها مع الملوك والرؤساء، والمكتب الخاص به، والخطب المكتوبة بخط يده، كما يوجد ركن كبير للرئيس الأسبق جمال عبدالناصر.

هل المقتنيات المهمة متاحة للجمهور أم تُحفظ في أماكن خاصة؟

لدينا 52 مكتبة خاصة بالمشاهير مهداة منهم، مثل نور الشريف وبطرس غالي والدكتور مصطفى الفقي، وغيرهم من مشاهير المصريين والعرب أيضًا، جميعها متاحة للجمهور يستطيع الاطلاع عليها وقرائتها.

هل نرى متحفا لنجيب محفوظ داخل المكتبة على غرار السادات؟

ولما لا، إن كانت هناك مقتنيات أخرى مع الكتب فسنعمل على تنفيذ متحف خاص له، مثل مكتبه الخاص أو ملابسه أو أوراق كتبها في حياته بخطه أو الجوائز والميداليات والشهادات التي حصل عليها، وأشياء من هذا القبيل، حينها سنشيد متحف خاص لنجيب محفوظ.

ما طريقة الاحتفاظ بمقتنيات وكتب المشاهير؟

في البداية تنتقي المكتبة الكتب التي تدخل إليها بأسس محددة، ثم يتم تعقيمها وفرزها ولا نأخذ الكتب القديمة المهترأة؛ لكي لا تدخل العتّة والحشرات للمكتبة، ثم تتم عملية الفرز والفهرسة، ثم توضع الكتب في ثوب يليق بصاحبها.

هل هناك مشروعات لحفظ كتب ومقتنيات الفنانين بدلا من بيعها على الأرصفة؟

هناك فرق بين المكتب والمقتنيات، فالكتب توضع في أرفف بركن خاص، لكن المقتنيات يخصص لها مكان أكبر، ولدينا ركن بالمكتبة يسمى المكتبات الخاصة، وكل من المشاهير يوجد له أرفف خاصة به في هذا الركن، ومدون عليه اسمه لكي يصل إليه الزوار بسهولة، وبالطبع مكتبة نجيب محفوظ ستحتل أولوية أولى وسيكون لها ركنا متميزا.

ما كواليس لقاءك اليوم مع الرئيس السيسي بشأن جهود تطوير مكتبة الإسكندرية؟

في الحقيقة كان لقاء مثمرا للغاية، اعتدنا منه على الدعم الكبير والمستمر للمكتبة في جميع المناحي، والتي تعكس دور مصر التثقيفي لربط ثقافات الشعوب وإيجاد لغة اتصال بين الشرق والغرب، والدعم الكبير الذي يوليه لنا الرئيس يساعد المكتبة دوما في توصيل رسالتها، وهو طلب منا التطوير المستمر والعمل على جذب الشباب للقراءة وتحفيزهم لتلقي الثقافة بشكل أكبر، لذا سنبذل قصارى جهدنا للتطوير المستمر والارتقاء بالمكتبة بشكل أكبر خلال الآونة المقبلة.

ما هي المشروعات التي تعمل عليها المكتبة لحفظ التراث؟

لدينا مركزا كاملا في القرية الذكية لحفظ التراث، اسمه «مركز توثيق التراث المادي والحضاري»، يضمّ 120 موظفا، يوثق كل أثر وقصر ومسجد وكنيسة وحيوان وغيرها، ويتم عمل رقمنة له بالتفاصيل والصورة.

ما عدد زوار مكتبة الإسكندرية يوميا من المصريين والأجانب؟

يدخل المكتبة 2000 زائر مصري، ونحو 500 إلى 600 زائر أجنبي خلال اليوم الواحد.