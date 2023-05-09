مكتبة الإسكندرية تستعد لعرض أوبرا «دون جيوفاني» للموسيقار العالمي «موتسارت»

انطلق المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل أوبرا «دون جيوفاني»، للموسيقار النمساوي موتسارت، قبل قليل، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية في بيت السناري بالسيدة زينب بالقاهرة.

في بداية المؤتمر تحدث الدكتور راجح داوود، المشرف علي مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، مؤكدا أهمية تقديم أوبرا «دون جيوفاني»، من الناحية الفنية والثقافية والتعليمية، موضحا أنها من أبرز ما قدَّم موتسارت، وذلك لرصانة صياغتها الدرامية والموسيقية واستمرار عرضها في جميع دور الأوبرا العالمية منذ ما يزيد على 200 سنة.

عرض أوبرا دون جيوفاني لموتسارت

وستقدم الأوبرا لمدة 3 أيام من يوم 18 إلى 20 مايو الجاري على مدار ثلاثة أيام علي خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية، مضيفا أن العروض تقدم بالتعاون مع معهد جوته والمركز الثقافي التشيكي، مشيرا إلى أن معهد جوته له باع طويل في دعم الثقافة والفنون في مصر.

المايسترو ناير ناجي

وتوجه داوود بالشكر إلى المايسترو ناير ناجي، قائد أوركسترا مكتبة الإسكندرية، وصوليستات أوبرا «دون جيوفاني»، من الأجانب والمصريين، والذي قام بدور كبير في تدريب الفنانين المصريين المشاركين مع الفنانين والألمان.

ودعا راجح داوود إلى مشاهدة عروض الأوبرا، وقال إن عروض الأوبرا ليست بالية فقط وإنما تتضمن سينوغرافيا وديكور ومسرح، مؤكدا أن الأوبرا جمالها الحقيقي أن تشاهدها مكتملة على المسرح وبكامل عناصرها.

وتحدث المايسترو ناير ناجي عن أهمية تقديم أوبرا دون جيوفاني، مؤكدا أنها تنتمي إلى ما يمكن تصنيفه بالفنون الرفيعة، في مقابل الحفلات (الفنية) المقدمة على سبيل التسلية فقط، متوجها بالشكر إلى الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الذي تحمس للمشروع عند تقديمه، مشيرا إلى أهمية الفنون الرفيعة في العموم والتي تؤتي ثمارها على المدى البعيد.

ويهدف هذا الحدث إلى دمج مغنيي الأوبرا العالميين والمهنيين مع طلبة الغناء الأوبرالي بمدينة الإسكندرية، وذلك بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة مايسترو ناير ناجي القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، ومن إخراج الألماني مانويل شميدت وتصميم برنهارد زيجل.

شارك في المؤتمر نخبة من الفنانين المصريين والأجانب منهم والألماني مانويل شميدت؛ مخرج العرض، و برنهارد زيجل، مصمم الديكور، ومدير معهد جوته بالإسكندرية، زابينا ارلين ڤين.