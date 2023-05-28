وزير التعليم ومحافظ الوادي الجديد يتابعان سير امتحانات الدبلومات الفنية

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بمقر ديوان عام المديرية، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ ووفد الوزارة، لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية، والاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة.

تأمين وسلامة إجراءات امتحانات الشهادة الإعدادية

وأشاد الوزير خلال اللقاء بتجربة المحافظة غير المسبوقة لتأمين وسلامة إجراءات امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أن هذه التجربة سيتم الاستفادة من نتائجها وتعميمها على مستوى الجمهورية، لعدم السماح بأي حالات غش أو تسريب للامتحانات.

وشدد الوزير على تنفيذ التعليمات المتعلقة برؤساء اللجان والملاحظين والتأكيد على الصيانة وتوفير سبل الراحة داخل اللجان، كما أكد مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي، بمقابل مادي مناسب يهدف لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

توفير مراجعات نهائية أون لاين لطلاب الثانوية العامة

واستعرض حجازي والزملوط جهود المحافظة في توفير مراجعات نهائية أون لاين لطلاب الثانوية العامة، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور، وأدارا حواراً مع الطلاب المشاركين بالمراجعات للتأكد من مدى استفادتهم من المحتوى المقدم.