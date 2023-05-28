إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لسوء الأحوال الجومائية، إذ تراوحت شدة الرياح بين 30-37 عقدة جنوبية شرقية وارتفاع الأمواج بين 4-6 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية، وكل الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ، باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.