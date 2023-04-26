«الموانئ البرية»: تخصيص أوتوبيسات لنقل المصريين العائدين من السودان.. واستقبال رعايا دول أجنبية

أكدت الهيئة العامة للموانئ البرية وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم جميع التسهيلات للمصريين العائدين من السودان وتوفير كل سبل الراحة لهم، مع متابعة الرئيس للحكومة وجميع الوزارات المعنية بتقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة لهم، مع متابعة كاملة من وزير النقل لتطورات التنفيذ.

وقالت «الموانئ البرية»، فى بيان، إن الهيئة تواصل التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية من الأجهزة الأمنية، ووزارات الخارجية، والمالية، والصحة، والهلال الأحمر، وغيرها من الجهات المختصة، لتقديم كل التسهيلات للعائدين من السودان من المصريين ومن الجنسيات الأخرى لمختلف دول العالم عبر منفذى قسطل وأرقين البريين والحدوديين مع السودان.

وأشارت «الهيئة» إلى فتح نقاط متقدمة من الهلال الأحمر المصرى فى الميناءين وتوفير مزيد من عربات الإسعاف فى الميناءين بالتنسيق مع الإسعاف المصرى، وتم التنسيق مع كل الجهات العاملة داخل الميناءَين مثل الإدارة العامة لأمن الموانئ وإدارة الجوازات والجمارك وغيرها من الجهات، حيث تمت زيادة العاملين بالمنفذين من هذه الجهات، وذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان من مختلف الجنسيات لسرعة إنهاء كل إجراءات الوصول وتقديم جميع أنواع الدعم لهم، كما قامت الهيئة بتدبير عدد من الاستراحات الخاصة بالعاملين الذين انضموا إلى فريق العمل الأصلى بالميناءين، وتم إعفاء الأشخاص ممن لا يملكون نقوداً من رسوم الوصول.

كما أشارت «الموانئ البرية» إلى أنه فى إطار استقبال الميناءين لعدد كبير من العائدين من مختلف الدول، قامت السفارات الأجنبية فى مصر، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة النقل والجهات المعنية بمصر، لاستقبال مواطنيهم العائدين مثل دولتى المجر والصين، وتم تقديم كافة أنواع التسهيلات والرعاية لهم، حيث قام مسئولو السفارة الصينية بتقديم درع شرفى لمدير ميناء قسطل للمجهودات التى قامت بها إدارة الميناء فى إنهاء إجراءات أعضاء الجالية الصينية العائدين من السودان، وتقديم كافة أنواع التسهيلات والرعاية لهم، كما قدم مسئولو السفارة الصينية الشكر للقيادة السياسية فى مصر وكافة الأجهزة العاملة فى الميناء على ما تم تقديمه من إجراءات وتسهيلات لاستقبال مواطنيها العائدين.

وأشار البيان إلى أن إجمالى عدد العائدين من السودان عبر منفذ قسطل البرى من مختلف الجنسيات خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2023 (1297)، كما وصل عدد العائدين عبر منفذ أرقين من مختلف الجنسيات خلال الفترة نفسها (8897).

وفى السياق نفسه، قام جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل بتوفير أوتوبيسات لنقل العائدين من السودان من معبر أرقين، إلى جميع المحافظات، وكذلك التنسيق مع سائقى الشاحنات المصرية فى دنقلة والخرطوم لنقل الطلبة وبعض العائلات المصرية حتى معبر أرقين، وكذلك التنسيق مع الهلال الأحمر المصرى بتوفير الوجبات والأدوية اللازمة للعائدين.