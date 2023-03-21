وزارة النقل تحدد محطات الموانئ الجاري التعاقد عليها مع القطاع الخاص

حدد تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص سواء الوطني أو الدولي في المشروعات الكبرى، والجاري تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة والتشغيل في مجال الموانئ، موضحاً أنَّ هذه الجهود تأتي في إطار التوجيهات الخاصة بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات.

المشروعات الجاري تنفيذها

ترصد «الوطن» في السطور التالية المشروعات الجاري تنفيذها وطرحها في مجال الموانئ:

- المنطقة اللوجيستية 273 فدانًا بحوض المتراس بميناء الإسكندرية.

- محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.

- محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة.

- محطة حاويات الحوض الرابع بميناء السخنة.

- محطة حاويات الحوض السادس بميناء السخنة.

- محطة البضائع العامة بالحوض السادس بميناء السخنة.

- محطة البتروكيماويات بالحوض السادس بميناء السخنة.

- ميناء الصيد بسفاجا موانئ البحر الأحمر.

المشروعات المخطط تنفيذها

وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها وطرحها بنظام الإدارة وتشغيلها فتتمثل في الآتي:

- المنطقة اللوجيستية بنجعى إسو والألمنيوم بميناء الإسكندرية.

- محطة الحاويات «تحيا مصر 2».

- محطة الصب الجاف برصيف طول 600 متر بميناء دمياط.

- ميناء المكس ضمن مخطط ميناء الإسكندرية الكبير.

- محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع ومشروع تطوير ميناء القصير وإنشاء رافع سفن متطور.

- مشروع إنشاء الرصيف الشمالي بميناء بورتوفيق.

وفي سياق متصل، أكّدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، أنَّ قطاع الموانئ في مصر من أهم القطاعات التي تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة، موضحة لـ«الوطن»، أنَّ هذا القطاع في مصر شهد تطوراً ملحوظاً بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية في أعمال التطوير مثل شركة هاتشيسون العالمية.