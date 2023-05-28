رئيس قناة السويس: مشروع تطوير القطاع الجنوبي يرفع القدرة الاستيعابية لـ6 سفن جديدة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة، يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة.

وأضاف «ربيع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشروع يزيد من طول القناة الجديدة لتصبح 82 كم بدلا من 72 كم، إلى جانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجاري.

ربيع: المشروع يزيد من أمان العبور في قناة السويس

وقال الفريق أسامة ربيع إن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يتيح مزايا ملاحية متعددة لمساهمته في زيادة نسبة الأجزاء المزدوجة بالقناة لتصل لنحو 63% من إجمالي طول المجرى الملاحي.

وأشار إلي أن المشروع تنعكس نتيجته على زيادة القدرة التصريفية للقناة، وزيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية لتظل القناة الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أماناً، مشيرا إلى أن تنظيم الملاحة بالقناة عملية دقيقة تخضع للدراسة المستفيضة للظروف اليومية المختلفة.

عبور 88 سفينة من قناة السويس اليوم

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس تشهد اليوم عبور 88 سفينة من الاتجاهين الشمالي والجنوبي للقناة، مشيرا إلى عدم تأثر حركة الملاحة نهائيا بسوء الأحوال الجوية وعدم استقرار حالة الطقس مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

وأكد «ربيع»، أنه يتم مراجعة حالة الطقس وتحديد السرعة المناسبة وتعيين المرشدين والقاطرات المصاحبة، فضلا عن المتابعة الدورية من مراكز الحركة ومحطات الإرشاد المتواجدة على طول القناة ووضع فرق الإنقاذ في وضع الاستعداد لأي طارئ، علاوة على ما تتطلبه حالات الطوارئ من اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية مثل تأخير دخول القوافل أو الاعتماد على القناة الموازية لتسيير الملاحة.