السفينة «XIN HAI TONG 23» تستأنف رحلتها في قناة السويس عقب إصلاحها

استأنفت السفينة «XIN HAI TONG 23» رحلتها في قناة السويس، اليوم الأحد، ضمن قوافل السفن العابرة من المجرى الملاحي للقناة، بعد إتمام إصلاحها بمعرفة طاقم السفينة، والتأكد من صلاحيتها للإبحار.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن نتائج الفحص الشامل الذي أعده فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة عن الحالة الفنية لسفينة البضائع في قناة السويس، أكد سلامة دفة ورفاص السفينة، وعدم وجود مانع من استئناف إبحارها بالقناة مرة أخرى.

وتعرضت السفينة قبل يومين لعطل فني خلال رحلة عبورها لقناة السويس، فيما دفعت الهيئة بثلاث قاطرات لسحبها لغاطس السويس لعدم تأثر حركة الملاحة.

ربيع: الحالات الطارئة لا تذكر مقارنة بالسفن العابرة

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن طوارئ الملاحة أمر قابل للحدوث في كافة القنوات الملاحية، ولا يمكن منعه بشكل مطلق، مشيراً إلى أنه في هيئة قناة السويس يتم العمل على تقليل تأثيره والتعامل السليم معه.

وأكد الفريق أسامة ربيع في بيان صحفي اليوم الأحد، على أن نسبة حدوث الحالات الطارئة بالقناة تكاد لا تذكر عند مقارنتها بمعدلات عبور السفن بالقناة، قائلاً: «قناة السويس تتعامل مع حالات الطوارئ وفق مقتضيات إدارة الأزمة وما تتطلبه كل حالة على حدة من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة».

ربيع: قناة السويس لديها كفاءات كبيرة

وأضاف «ربيع»، أن قناة السويس تعتمد على ما تمتلكه من مقومات فنية وبشرية تُمكنها من إدارة الأزمات والتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة مع اختلاف أنواعها ومسبباتها، سواء ارتبطت بعوامل جوية أو أعطال فنية أو أخطاء بشرية.

وقال رئيس الهيئة إن مرشدي هيئة قناة السويس ورجال إدارة التحركات وفرق الإنقاذ البحري وأطقم قاطرات الإنقاذ ومراقبي الملاحة، من أصحاب الكفاءة العالية والخبرات المتراكمة، مشيدا بدورهم الوطني والحيوي في استمرار حركة الملاحة داخل القناة وضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وقيامهم بمهامهم بمنتهى الحرفية والكفاءة على الرغم من التحديات المختلفة.