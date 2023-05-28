أسامة ربيع: حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بسوء الطقس (صور)

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن حركة الملاحة في قناة السويس مستقرة ومنتظمة دون أي تأثر بسوء الأحوال الجوية التي تشهدها مصر في الساعات الحالية وخاصة مدن القناة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس ظهر اليوم في بيان صحفي أن 89 سفينة عبرت المجري الملاحي خلال الـ24 ساعة الماضية بإجمالي حمولات صافية 5.3 مليون طن.

88 سفينة تعبر قناة السويس اليوم

وقال الفريق أسامة ربيع إن 88 سفينة تعبر قناة السويس اليوم الأحد من الاتجاهين الشمالي والجنوبي للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6 ملايين طن، وهو ما يعد شهادة ثقة في قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي في أصعب الظروف المناخية في ظل ما تمتلكه من أنظمة تكنولوجية متطورة لمراقبة الملاحة.

استكمال خطة تطوير قناة السويس

وأكد الفريق أسامة ربيع على أن هيئة قناة السويس تعكف على استكمال خطة تطوير وتحديث أسطولها البحري بإضافة وحدات بحرية جديدة وبناء قاطرات إنقاذ بقدرات عالية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا وبما يتماشى مع زيادة أحجام وحمولات السفن العابرة للقناة بما يعزز من معدلات الأمان الملاحي بالقناة ويرفع من تصنيفها العالمي.

وقال ربيع إن جهود التطوير تمشي بالتوازي مع الجهود المبذولة لرفع كفاءة العنصر البشري لاسيما مرشدي الهيئة من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة للإرشاد ومناورات متخصصة للتعامل مع الطقس السيئ والمواقف الطارئة بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا.