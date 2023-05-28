مفكر إسلامي عبر قناة الناس: الرد على الشبهات ضد القرآن يكون بالصبر والتقوى

قال الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، إن الله عز وجل لو شاء لجعلنا أغنياء لا فقير فينا، ولو شاء لجعلنا فقراء لا غني فينا، ولكن اقتضت الحكمة الإلهية أن يبتلي بعضنا، إذ ينجح الغني والفقير، مصداقا لقوله تعالى: «خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا».

وأضاف «داود» خلال تقديم برنامج «آيات بينات»، المذاع على قناة «الناس»، أنّ من الفتن التي تحدث للمسلمين في هذا العصر الكلام الذي نسمعه من الشبهات التي تؤذي نفوسنا، مثل الشبهات ضد القرآن والنبي والسنة النبوية المطهرة.

وتابع المفكر الإسلامي: «للتعامل مع هذه الشبهات نحتاج أن نصبر ونلزم التقوى وألا نبادل سبا بسب ولا شتما بشتم ولا تهمة بتهمة، وإنما نبين الحقائق بالحسنى والموعظة الحسنة، مصداقا لقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.