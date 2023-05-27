عالم أزهري عبر قناة الناس: طائفة من العلماء أجازت نقل الحديث بالمعنى

قال الدكتور يسري جبر أحد علماء الأزهر الشريف، إن طائفة من العلماء قالت بجواز نقل الحديث بالمعنى بشرط فهم المعنى ويستطيع أن يعبر بحيث يستخدم أقرب ألفاظ تؤدي نفس المعنى.

الصحابة منهم من روى الحديث بعد سماعه بـ40 عامًا

وأضاف «جبر»، في حلقة اليوم من برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس: «الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا وقع لأحدهم مسألة في صيغة اللفظ قالوا أو، وهذه الكلمة تفيد الشك من أجل استخدام لفظ آخر يؤدي المعنى ذاته، لأن الصحابة منهم من روى الحديث بعد سماعه بـ20 و30 و40 سنة، والإنسان بطبيعته قد تختلط عليه الأمور بمرور السنوات، لذلك كانوا يروون أحيانًا الحديث بالمعنى ثم يقولون إخاله كذا، أي أظنه قاله هكذا».

انطلاقة قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.