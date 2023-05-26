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مفتى الجمهورية لـ«قناة الناس»: تأشيرات الحج ظهرت بسبب كثرة الناس ولتنظيم الزيارات

كتب:

محمد أيمن سالم
06:33 م | الجمعة 26 مايو 2023
الدكتور شوقي علام

الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن التقدم إلى الحج والحصول على التأشيرة، لا بد أن يكون من خلال الطرق المشروعة القانونية، وإذا لم يأت دورك فلا تحزن، ولعل الأمر خير مؤجل لك.

ما الهدف من تأشيرات الحج؟

وأوضح «علام» خلال تقديمه برنامج «فتوى لها حكاية»، المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة: «في القديم لم تكن هناك تأشيرات أو تنظيم لأمور الحج، لكن تغير الحال بسبب كثرة الناس، ولو ترك الأمر لما كان عليه، فلم يستطع أحد أن يحج بيت الله الحرام، دون مشقة شديدة، وربما ماتت الناس، وتلفت الأنفس».

«المتحدة» تطلق قناة الناس 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، تغطي كل مجالات الحياة.

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بقلم محمد أيمن سالم