باقي كام يوم على امتحانات الثانوية العامة 2023؟.. «التعليم» توضح

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في مديرياتها المختلفة بالمحافظات وديوان عام الوزارة، استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة 2023، والتي من المقرر أن تبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة، ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عبر منصات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن تساؤل: «باقي كام يوم على امتحانات الثانوية العامة 2023؟»، وهو 14 يوماً بدءاً من غد الاثنين، وذلك وفقاً لجداول امتحانات الثانوية العامة التي جرى الكشف عنها من الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية .

باقي كام يوم على امتحانات الثانوية العامة 2023؟

و في إطار توضيح الإجابة عن تساؤل: «باقي كام يوم على امتحانات الثانوية العامة 2023»، قالت وزارة التربية و التعليم إنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 12 يونيو 2023 المقبل وفقاً لـ جداول كافة المواد لامتحانات الثانوية العامة 2023 الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات بالمواد الغير مضافة للمجموع وهي التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء .

وفي السياق ذاته، يواصل مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس و فروعه بالمحافظات المختلفة استعداداته لتنسيق الجامعات 2023 وفقاً للضوابط و القواعد التي سيحددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعات المجلس المقبلة.

الثانوية العامة 2023

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مكتب التنسيق بدأ في الاستعدادات اللوجستية لتنسيق القبول للعام الجامعي 2023-2024، موضحة أن الأعلى للجامعات هو المنوط بتحديد مواعيد فتح باب التقدم والالتحاق للطلاب حاملي الشهادات العربية والأجنبية.