وزير التعليم يصدر قرارا بإنشاء أول مدرسة رسمية دولية «IPS» بالوادي الجديد

أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، اليوم الأحد، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، قرارا بإنشاء مدرسة IPC الدولية، وهو مشروع وطني يهدف لنمط جديد في المدارس الحكومية يجمع بين التعليم المصري والمعايير الدولية للتعليم، ويضعها في منظومة واحدة تؤهل الأجيال لبناء مصر المستقبل.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، استقبلا الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مستهل زيارته للمحافظة، صباح اليوم الأحد، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن محافظة الوادي الجديد ستحظى بأنها ستكون أول محافظة على حدود مصر يتم إنشاء مدرسة دولية IPS بها، وهي مدارس مجهزة بأحدث الأدوات التعليمية والتكنولوجية بكوادر تعليمية مميزة قادرة على تمكين تعليم أولادنا وبناتنا أمام مطالب الغد وتحدياته، ويخرجوا منها بشهادات دولية معتمدة.

كما تابع الوزير، استعدادات انتقال مديرية التربية والتعليم للمقر الجديد بالعاصمة الإدارية، مُعربًا عن إشادته بجهود المحافظة لإنشاء أول نموذج من نوعه يحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة، ويواكب أحدث التطورات التكنولوجية في منظومة العمل الإداري وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما قام الوزير بغرس نخلة في حديقة 30 يونيو، في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة، والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة، كما تفقد المدرسة اليابانية وقسم الطاقة الشمسية بمدرسة الصناعية الفنية العسكرية ومدرسة اللغات المتميزة تحت الإنشاء بمدينة الخارجة.