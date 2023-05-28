وزير التعليم يشهد اعتماد محافظ الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية 

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 91.89%، بحضور المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

وهنأ الدكتور رضا حجازي هاتفيا الطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب الحاصلة على المركز الأول على المحافظة، معربا عن سعادته بهذا التفوق، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح، كما هنأ الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يزور المحافظة ومحافظ الوادي الجديد، الطالبة لحصولها على المركز الأول على المحافظة، معربين عن تمنياتهم لها بدوام التفوق والتوفيق.

وزارة التربية التعليم

ومن الجدير بالذكر، أن 5022 طالبا وطالبة، أدوا امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2022/2023.