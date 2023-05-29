«لو بتحلم بمشروع».. «التنمية المحلية» تقدم دعما ماديا بقروض ميسرة للشباب

فرصة للشباب والمرأة توفرها وزارة التنمية المحلية لمن يسعون إلى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لتحسين دخولهم وخلق مزيد من فرص العمل وذلك من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، حيث يتم تقديم الدعم المادي من خلال قروض ميسرة بالتعاون مع البنوك.

باب التقديم

وأكدت وزارة التنمية المحلية في تقرير، أن باب التقديم مفتوح لكل من يرغب في دعم مشروعه الصغير أو يهدف إلى إقامة مشروع بسيط يمكنه التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها والتقديم للحصول على دعم مشروعه، بما يساهم في تشجيع العمل الحر والتوسع في المشروعات والإنتاج، كما يتم التركيز على قرى حياة كريمة والأحياء البسيطة لدعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية ودعم القائمين على تلك المشروعات، إذ يتم إتاحة التسويق لتلك المنتجات من خلال المعارض التي تشارك بها وزارة التنمية المحلية وأيضا عبر منصة أيادي مصر التي تسوق المنتجات إلكترونيا.

فرص عمل

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن برنامج مشروعك ساهم ومازال في توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة بالقرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتحقيق عدد من الأهداف منها دعم العمل الحر وتوفير فرص عمل والحد من الهجرة من القرى إلى المدن ومواجهة البطالة والفقر.

ومن المحافظات التي استفادت من برنامج مشروعك، المنيا حيث تم دعم قرابة 23ألف مشروع وفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل، ومحافظة سوهاج بها قرابة 22 ألف مشروع تم دعمهم من برنامج مشروعك ساهمت فى توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل،كما يتم توجيه العاملين فى برنامج مشروعك إلى التيسير على المواطنين ومتابعة الإجراءات وثقل خبراتهم والعمل على تقديم دعم فنى ومالى وتسويقى للمواطنين.