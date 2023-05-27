«التنمية المحلية»: تدعيم منظومة النظافة في أسوان بـ40 سيارة

تابعت وزارة التنمية المحلية، استمرار الجهود المبذولة من محافظتي أسيوط وأسوان للارتقاء بمنظومة النظافة والقيام بحملات مستمرة في جميع قرى ومراكز المحافظات المشار إليها، ودعم المنظومة بتزويدها في جميع المراكز باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية للعمال

وشهدت محافظة أسوان، تنفيذ أعمال النظافة العامة وذلك بالتزامن مع وصول أطقم الينفورم الخاص بالعاملين في منظومة النظافة مع مراعاة المظهر الحضاري والخامات الملائمة للبيئة، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية للعمال، فضلا عن وصول المعدات والسيارات الجديدة التي سيتم تدعيم المنظومة بها بإجمالي 40 سيارة ومعدة.

رفع 532 طن مخلفات خلال حملات بـ4 مراكز في أسيوط

في محافظ أسيوط، جرى رفع 532 طن مخلفات خلال حملات بـ 4 مراكز، وذلك للعمل على إعادة الوجه الحضاري للمحافظة لسابق عهدها، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة قطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، وتم رفع مخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين حفاظاً على نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض.