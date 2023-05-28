وزارة التنمية المحلية تستهدف تدريب 7 آلاف موظف لرفع كفاءتهم

تستهدف وزارة التنمية المحلية رفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين ورفع كفاءة المحليات والعمل على استمرار خطة التدريب للقيادات وكل العاملين بالوحدات المحلية واستهداف تدريب 7 آلاف موظف، ومن ضمن البرامج التى يتم التركيز عليها، برامج أساسيات الحاسب الألى، برامج اساسيات الوظيفة العامة، برامج التواصل الفعال، وإدارة الوقت، وروح الفريق وتحمل المسئولية، وإدارة الضغوط، والولاء والانتماء، والاعتدال الفكرى، واتخاذ القرار.

كما يتم التركيز على الدورات المتخصصة مثل دورات فى مجال الشئون المالية، دورات في مجال المكتب الفني الاتصال السياسى، دورات في مجال خدمة المواطنين، دورات فى مجال التحول الرقمى واللغة الإنجليزية، دورات في مجال الشئون القانونية، دورات فى مجال الموارد البشرية دورات في مجال الإعلام والبرامج المتقدمة مثل ماجيستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع المدرسة الفرنسية العليا للعلوم التجارية والتطبيقية أساسا.

رفع كفاءة العاملين بالمحليات

وأشار تقرير عن وزارة التنمية المحلية إلى التدريب المستمر لتحسين أداء الموظفين، ويقوم الموظف من خلال التدريب بفهم واجباته والوظائف الموكلة إليه مما ينتج عنه زيادة فى ثقة الموظف بنفسه، ما يشكل دافعا أساسيا للتميز فى الأداء والبحث والسعي لإيجاد أفكار مبتكرة تساهم في نجاح العمل ويساهم التدريب في استمرار التقدم ومواكبة التطورات وزيادة الكفاءة وتحقيق التنافسية والعمل على توفير التدريب من خلال جهات عديدة منها مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم تدريب العديد من القيادات والكوادر بغرض إعداد وتجهيز صف ثان من القيادات.

تبادل الخبرات

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية بسقارة يعمل على توفير إطار مؤسسي يجمع بين الدراسة الأكاديمية وتبادل الخبرات التطبيقية لرفع مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية بما يحقق أهداف خطط وبرامج التنمية المحلية وتدعيم وتنمية الوعي بمتطلبات التنمية المحلية على كافة المستويات، ويتم تدريب 150متدرب فى الاسبوع مع تنفيذ ورش العمل المجمعة المتخصصة، وجار العمل على إطلاق منصة الكترونية للتدريب عن بعد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية GIZ ومؤسسة مصر الخير ووزارة الاتصالات.