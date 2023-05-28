محظورات الحج للنساء.. لا تفعليها أثناء زيارتك البيت الحرام

يستعد المسلمون في مختلف دول العالم لأداء فريضة الحج لعام 1444 هجريا في ظل الأيام المباركة الحالية وتوجد عدة ضوابط شرعية ومحظورات على النساء في الحج يجب عليهن الالتزام بها.

محظورات الحج للنساء

وذكرت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني، محظورات الحج للنساء، وهي إزالة الشعر بأي وسيلة، وتقليم الأظافر، كما أنه لا يجوز عقد النكاح خلال فترة الإحرام، كما لا يجوز التطيب سواء بوضع العطر على الملابس أو على الجسد مباشرةً ولا يجوز الجماع بين الزوج وزوجته أثناء الإحرام، كما لا يجوز التبرج والزينة، كما أنه لا يجوز للحائض الطواف إلا بعد الاغتسال، ولكن إحرامها في حد ذاته سليم.

محظورات الحج للنساء والرجال

ويشترك الرجال والنساء في محظورات الحج ولكن هناك محظورات خاصة بالرجال فقط لا يجب فعلها أثناء الإحرام ومنها تغطية الرأس، فإنه يحرم على الرجال عند إحرامهم تغطية الرأس أو بعضه إلا لعذر، أما الاستظلال بمظلة أو بجدار أو شجرة فلا مانع دون أن تلامس رأسه، وكذلك لبس المخيط وتحريم لبس المصبوغ الذي له رائحة، ويحرم لبس الخف الذي يستر أصابع القدمين والعقب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ» متفق عليه.