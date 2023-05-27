محظورات الإحرام للرجال والنساء في موسم الحج 1444

يستعد ملايين المسلمين حول العالم لأداء المناسك المقدسة في موسم الحج 1444 مما يجعلهم يهتمون بمعرفة محظورات الإحرام للرجال والنساء وهو ما أوضحته وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية عبر صفحتها على الانترنت.

وفيما يلي، تعرض بوابة «الوطن» في التقرير القادم، محظورات الإحرام للرجال والنساء خلال موسم الحج 1444.

خلال موسم الحج 1444 محظورات الإحرام للرجال والنساء

وجاءت المحظورات فيما يخص الإحرام سواء للرجال أو النساء كالتالي:

- إزالة شعر الرأس أو الجسم، وذلك لقوله تعالي «ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله» البقرة الآية 196، ومن يزيل الشعر بدون داعي استوجب الفدية.

- تقليم الأظافر سواء اليدين أو القدمين.

- تطيب ملابس الإحرام أو البدن بالطيب أو العطور، وذلك اتباع لقول سيدنا النبي محمد صلي الله عليه وسلم «لا يلبس ثوباً مسه ورسٌ ولا زعفران».

- الزواج أو العلاقة الجنسية بين الزوجية «الجماع»، أو الاشتهاء من خلال القبلات لقوله، «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» البقرة الآية 197، والرفث يقصد به مقدم الجماع بما فيها التقبيل والتلامس، ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم «لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطب».

- الصيد، ويحرم على الحاج الصيد لقوله تعالي «وُحُرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حُرُماً » المائدة الآية 96.

محظورات الإحرام للرجال

أما محظورات الإحرام التي يختص بها الرجال فقط فهي:

- لبس المخيط، ويُقصد بها الملابس المفصلة على هيئة الجسم، كالقمصان، السراويل وغيرها.

- تغطية الرأسس بشيء ملتصق كالقبعة أو العمامة، وإنما يتم استخدام الشمسية أ الخيمة.

ويجوز للمرأة ارتداء غطاء الرأس والملابس التي تناسبها، بشرط أن تكون بلا تبرج أو زينه، لكن يمنع ارتداء النقاب أو القفازات، ويمكنها ان تسدل الخمار على وجهها إذا ارادت.