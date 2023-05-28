كتاب الحج والعمرة.. أصدرته دار الإفتاء للتعريف بآداب زيارة بيت الله

أعلنت دار الإفتاء المصرية إصدار كتاب الحج والعمرة، لتقديم نصائح وإرشادات للحجاج والمعتمرين، مشيرة إلى نشر الكتاب على الصفحة الرسمية لوازرة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كتاب الحج والعمرة

وبخصوص كتاب الحج والعمرة، أصدرت دار الإفتاء المصرية مسبقا دليلا عن الحج والعمرة، وأكدت الإفتاء على موقعها الرسمي أن هذا الكتاب روعي فيه مراعاة مناسك الحج وترتيبها وفقا للأكمل من صفاتها وما صح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إضافة لتقديم معلومات ضرورية عن للحجاج والمعتمرين بشكل كبير.

آداب زيارة المدينة المنورة

وأضافت «الإفتاء» خلال حديثها عن كتاب الحج والعمرة، أن الكتاب الصادر حديثا عن آداب زيارة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومدينته المنورة والجلوس في الروضة الشريفة، وتضمن عددا من الفتاوى المهمة المتعلقة بأحكام الحج والعمرة، وذلك لتٌسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

وتطرق الكتاب لعديد من المفاسد التي تُلْحِق الضرر بحجاج بيت الله الحرام، وتم التعريف بأن الإنسان يبدأ عمرًا جديدًا بعد عودته من الحج وتمحى فيه خطاياه وسيئاته.