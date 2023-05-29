عمرو مصطفي يحسم جدل الذكاء الاصطناعي وأم كلثوم بأغنية جديدة لمي فاروق

أعلن الفنان عمرو مصطفى، عن تقديم الفنانة مي فاروق أغنية «أفتكرلك إيه»، قريبا عبر منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

عمرو مصطفى يعلن عن أغنية جديدة بالتعاون مع مي فاروق

ونشر عمرو مصطفي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوستر لمي فاروق، وعلق عليه: «قريبًا.. أفتكرلك إيه».

وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي السيدة جيهان الدسوقي، حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم، استقبل منذ يومين ماضيين الملحن عمرو مصطفى، وذلك عقب الإعلان عن تقديم بلاغ للنائب العام ضده بسبب تقديم عمل فني يخص أم كلثوم باستخدام وسيلة الذكاء الاصطناعي.

وأكد مصطفى، في بيان، أنه لن يقدم أي عمل فني به صوت أو صورة كوكب الشرق إلا بعد الحصول على موافقة ورثتها، فيما أعلن محامي حفيدة أم كلثوم أنه سيتم إرجاء البلاغ الذي تم تقديمه.