رئيس وزراء فلسطين يصل القاهرة غدا على رأس وفد وزاري

يصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، القاهرة، غدًا الإثنين، على رأس وفد وزاري، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يجرى خلالها مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وجمهورية مصر العربية.

وفد وزراء فلسطينيين

ويضم الوفد، وزراء الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والصحة، والمواصلات، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي، والأوقاف، وسلطة الطاقة، إضافة للأمين العام لمجلس الوزراء، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة، التي تعتبر الثانية لحكومة أشتية للعاصمة المصرية، توقيع عدد من الاتفاقيات، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

التعاون المشترك

كما يضم الوفد عددا من رجال الأعمال الذين سيبحثون مع نظرائهم المصريين فرص إقامة تعاون مشترك، بما يعزز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في جميع المجالات.