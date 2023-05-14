النائب طارق رضوان: مصر صدقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ممثلا لحزب مستقبل وطن، إن مصر انضمت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تُجرم التمييز، وصدرت منذ عام 1952.

وأضاف رئيس اللجنة، خلال جلسة «القضاء على كافة أشكال التمييز» بالحوار الوطني، أن الاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 53 من الدستور المصري والذي تم إقراره في 2014 وطبقا لما ورد في طيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت في سبتمبر 2021 والتي أشارت إلى المساواة وعدم التمييز وكافة حقوق الإنسان في إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبادئ المواطنة.

استغلال الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين

وأشار إلى أن الأهداف المرجوة من إنشاء مفوضية مكافحة التمييز هو استغلال الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية، مراجعة حالة القوانين الجنائية ومعامل التعديلات أو عمل تشريعات جديدة، مراجعة حالة قوانين الأحوال الشخصية، وقوانين الجنسية وما إذا كانت تتضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.

وأكمل «رضوان»، أنه من الأهداف المرجوة من إنشاء هذه المفوضية، هي: مراجعة حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، فضلا عن حالة القوانين الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن مع مراعاة التوزيع الجغرافي والتركيبات المجتمعية وغيره، إلى جانب القضاء على مركزية القرار.