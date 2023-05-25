فتح باب المشاركة في معرض فلسطين الدولي للكتاب 2023

أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، مواعيد معرض فلسطين الدولي للكتاب في دورته الثالثة عشرة، والذي تنظمه وزارة الثقافة الفلسطينية في سبتمبر2023.

معرض فلسطين للكتاب في سبتمبر المقبل

ودعا الاتحاد في بيان صحفى الناشرين العرب للمشاركة في المعرض، قائلا: «بالإشارة إلى إقامة معرض فلسطين الدولي للكتاب في دورته الثالثة عشرة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 2023/9/17، نحيطكم علمًا بأنه قد ورد إلينا خطاب من وزارة الثقافة الفلسطينية بشأن فتح باب التسجيل في المعرض في الفترة من 5/25 إلى 2023/6/14، عبر الرابط».

معرض فلسطين الدولي للكتاب

وكانت وزارة الثقافة الفلسطينية نظمت الدورة الماضية من معرض فلسطين الدولي للكتاب خلال الفترة من 14 إلى 24 سبتمبر 2022، والتي مثلت عودة لمعرض فلسطين للكتاب، بعد 4 سنوات من التوقف، بسبب وباء كورونا، وحملت دورة 2022 عنوان «فلسطين الوطن.. القدس العاصمة».

وشارك بها 350 دار نشر وتوكيلا ومؤسسة تمثل 16 دولة عربية وأجنبية، منها؛ مصر بـ12 دار نشر ) كما شاركت فلسطين والأردن وقطر والمغرب ولبنان والعراق والسعودية وإيطاليا.

وأعفت فلسطين الناشرين المشاركين في دورة 2022 من رسوم المشاركة دعما لصناعة النشر.