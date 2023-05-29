عاجل.. هزات أرضية تضرب 6 دول بينها أمريكا

شهدت 6 دول من بينها روسيا، والولايات المتحدة عدة هزات أرضية خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين، تراوحت قوتها ما بين 1.5، و4.4 درجة على مقياس ريختر، دون أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

ونرصد أبرز الهزات الأرضية التي ضربت الـ6 دول خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين:

تركيا:

شهد شرق تركيا، هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 99 كيلومتر جنوب شرق مدينة أرزنجان، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

هزة أرضية بقوة 2.8 درجة تضرب جزيرة صقلية الإيطالية

إيطاليا:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.8 درجة، جزيرة صقلية أكبر جزيرة في البحر المتوسط، بعمق 193 كيلومتر.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 34 كيلومتر غرب بلدية تروبيا ، و61 كيلومتربين الشمال والشمال الغربي من مدينة مسينا.

روسيا:

شهد شمال جزيرة سخالين الروسية شمال شرقي آسياهزة أرضية بقوة 4.4 درجة بعمق 2 كيلومترات، وعلى مسافة 23 كيلومترًا غرب سابو بمنطقة أوكينسكي.

الولايات المتحدة الأمريكية:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة شمال كاليفورنيا، بعمق 5 كيلومترات. ووقعت بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 41 كيلومتربين الشمال والشمال الشرقي من مدينة ساليناس.

عمق زلزال جزر الكناري 10 كيلومترات

إسبانيا:

ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.5 درجة على مقياس ريختر جزر الكناري، على عمق 10 كيلومترات.

ووقعت بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 28 كيلومترجنوب شرق مدينة تيلدي بمقاطعة لاس بالماس جنوب غرب إسبانيا.

النمسا:

شهدت البلاد، هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، وعلى مسافة 57 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الغربي من فافوريتن.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن عمق الهزة الأرضية بلغت 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.