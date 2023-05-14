زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب خليج «كامتشاتكا» شرق روسيا

أعلن المكتب الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ الروسية، قبل قليل، أن زلزالاً بقوة 5.2 درجة علي مقياس ريختر، مساء اليوم الأحد، في مياه خليج «كامتشاتكا»، أقصى شرق روسيا، ووصفت الهزة الأرضية التي صاحبت الزلزال، بأنها «غير محسوسة».

زلزال في مياه خليج كامتشاتكا

وتابعت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان لها مساء اليوم الأحد، بحسب قناة «روسيا اليوم»، أنه «وفقا لفرع كامتشاتكا التابع للخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، تم تسجيل حدث زلزالي غير محسوس في مياه خليج كامتشاتكا، مساء يوم 14 مايو».

قوة الزلزال 5.2 درجة ريختر

وتابعت: «وقع الزلزال على عمق 68 كيلومتراً، وبلغت قوته 5.2 درجة، وكان مركز الزلزال في مياه خليج كامتشاتكا، على بعد 94 كيلومترًا جنوب قرية أوست كامتشاتسك، في منطقة بلدية أوست كامتشاتسكي».

وأوضح رجال الإنقاذ أن سكان المناطق المأهولة القريبة من موقع الزلزال لم يشعروا بالهزة الأرضية، ولم يتقدموا بأي طلب للحصول على المساعدة.