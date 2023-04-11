زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب أقصى شرق روسيا.. عمقه 89 كيلومترا

أفادت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل، بوقوع زلزال في أقصى شرق روسيا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل.

الزلزال وقع على عمق 89 كيلومترا

من جهته، قال مركز رصد الزلازل في الأكاديمية الروسية للعلوم إن الزلزال ضرب شبه جزيرة «كامتشاتكا» الواقعة في أقصى شرق روسيا، مضيفا أن الزلزال وقع على بعد 51 كيلومترا من مدينة «بيتروبافلوفسك - كامتشاتسكي»، قرابة الساعة 23:39 بالتوقيت المحلي، وكان على عمق 89 كيلومترا.

ثوران بركان «شيفلوتش» الروسي

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بدأ ثوران بركان «شيفلوتش» في «كامتشاتكا»، نافثا عمودا من الرماد بارتفاع 10 كيلومترات، ما تسبب في تغطية عدة قرى في شرق شبه الجزيرة بسحابة من الرماد.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن سحابة الرماد يمكن أن تصل إلى مدينة «بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي»، التي تقع على بعد 450 كيلومترا من بركان شيفلوتش، كما قال العلماء إن سقوط الرماد في قرية كليوتشي يعتبر الأكبر منذ 60 عاما.

وكان زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب شبه جزيرة كامتشكا، في 7 أبريل الجاري، ووقع على بعد 445 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وكان على عمق 99.5 كيلومترا.