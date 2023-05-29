أوكرانيا تعلن تفاصيل هجوم روسيا على «كييف».. مسيرات ضربت العاصمة

كشفت السلطات الأوكرانية، تفاصيل الهجوم الروسي الذي استهدف العاصمة كييف، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات جراء القصف.

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في جميع أنحاء مدن أوكرانيا، فيما أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى سماع دوي عدة انفجارات في مناطق مختلفة من بينها كييف.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، التصدي لهجوم روسي على كييف كان يستخدم طائرات بدون طيار «مسيرات» وصواريخ كروز، موضحة أن «موسكو»، استخدمت مسيرات «شاهد»، وصواريخ كروز «تي يو 95 إم أس» و«كيه أتش 55»، تم إطلاقها من بحر قزوين الواقع في غرب آسيا.

تدمير أكثر من 40 هدفا جويا حاول استهداف كييف

ودمرت القوات الأوكرانية، أكثر من 40 هدفا جويا حاول استهداف العاصمة كييف، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.وكان عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، أعلن في وقت سابق، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة، مشيرا إلى انفجارات في المدينة.

وأشارت الإدارة العسكرية الأوكرانية، إلى مرور 18 ساعة فقط على أكبر هجوم شنه الروس على العاصمة «كييف»، موضحة أن هذا هو الهجوم الجوي رقم 15 منذ بداية مايو الجاري، وفقا لمرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية

تدمير سقف مبنى سكي في بوديلسك

وأوضحت الإدارة العسكرية، حول خسائر الهجوم، أن الحطام المتساقط تسبب بتدمير سقف مبنى سكني في منطقة بوديلسك

من جانبه، وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في زيارة عمل إلى «نيروبي»، حيث من المقرر أن يلتقي مع قادة كينيا، فيما قالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن آخر زيارة للمسؤول الروسي، إلى كينيا في عام 2010.