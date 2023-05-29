أصدرت السلطات الاوكرانية، فجر اليوم الاثنين، تحذيرا من غارة جوية في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، من اليوم الاثنين، أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى دوي انفجارات في «كريمنشوك، بولتافا، فينيتسا، تشيركاسي، أوديسا».

وفي وقت سابق، قال أحد قراء صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تعليقا على تصريح السناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام بأن الروس يموتون نتيجة للقرار الصائب من جانب بلاده بإنفاق الأموال لمساعدة أوكرانيا، إن جراهام مشعل الحروب يكشف وجهه الحقيقي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.