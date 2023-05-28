لماذا تريد أوكرانيا الحصول على صواريخ ألمانية؟.. يصل مداها لأكثر من 500 كيلومتر

تقدمت أوكرانيا بطلب رسمي للحكومة الألمانية من أجل الحصول على صواريخ كروز من طراز «توروس»، وحصلت وزارة الدفاع الألمانية على الطلب وسط رغبة كييف لتكون برلين ثاني عاصمة أوروبية بعد لندن تعطي كييف صواريخ.

أسلحة أوروبية إلى أوكرانيا

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أن بريطانيا أعطت أوكرانيا صواريخ كروز بعيدة المدى في الوقت الذي امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن تزويد أوكرانيا بصواريخ منظومة الصواريخ التكتيكية التي يصل مداها إلى 297 كيلومترا، وكانت الحكومة الألمانية زادت من مساعداتها لأوكرانيا في الأشهر الأخيرة ولكن لا تزال لها تحفظ على تزويد كييف بصواريخ كروز وتسليم طائرات «إف 16».

مميزات الصاروخ الألماني

ويرجع طلب أوكرانيا بسبب أن صواريخ «توروس» يصل مداها لأكثر من 500 كيلومتر ويمكن وضعها على قاذفات السوخوي 24 الأوكرانية، ويوجد على هذا الصاروخ رأس حربي مزودج وزنه يصل إلى ألف رطل ولديه قدرة على تدمير التحصينات القوية والمنشآت العسكرية والمطارات ومراكز القيادة والسيطرة، كما أن هذا الصاروخ قادر على ضرب العاصمة الروسية موسكو.

رفض أمريكا تزويد أوكرانيا طائرات إف 16

وكان رئيس الأركان الأوكراني، فاليري زالوجني، أوضح أن بلاده تحتاج للحصول على مقاتلات من طراز إف 16 ولكن الولايات المتحدة أشارت إلى أنها لن تقدم هذه الطائرات إلى أوكرانيا بسبب تخوفات استخدام كييف لضرب عمق موسكو وهذا سيزيد الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن في الوقت نفسه تدعم أمريكا تقديم الغرب طائرات إف 16 إلى أوكرانيا من أجل مواجهة روسيا المستمرة.