صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على استقرار العراق

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمّنا الدور البنّاء لرئيس تيار الحكمة العراقي للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق.

وذكرت الصحيفة ـ تحت عنوان «السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة واستقرار العراق» ـ أنّ ذلك التأكيد جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، وتطرق اللقاء إلى استعراض المشهد السياسي العراقي، إضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

مصر حريصة على سلامة واستقرار العراق

وتابعت الصحيفة، أنّ رئيس تيار الحكمة العراقي أعرب عن بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة الذي يمثله الرئيس السيسي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودور مصر كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل.

وأكد الحكيم بحسب الصحيفة، تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، كما أعرب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم العراق، وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في المجالات كافة.