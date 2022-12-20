أيمن الصفدي: أتطلع لعقد المؤتمر الثلاثي المقبل بين مصر والأردن والعراق في القاهرة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه يتطلع لعقد المؤتمر الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في مصر العام المقبل.

توافق بين مصر والأردن والعراق

وأضاف الصفدي في كلمة له بمؤتمر صحفي نقلته قناة «سكاي نيوز» عربية: «البيان الختامي للمؤتمر يعكس حالة توافق بين جميع الحضور بشأن ما أنجزه العراق في الفترة السابقة».

صدور البيان الختامي للقمة الثلاثية

وصدر البيان الختامي لمؤتمر «بغداد»، ليؤكد أهمية آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، والتطلع للتعاون مع العراق دعما لاستقراره ومسيرته الديمقراطية وعمليته الدستورية، وأهمية مشاريع التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق.

التعاون القائم على حسن الجوار

وتابع البيان الختامي: «مشاريع التعاون الإقليمي تتطلب علاقات بناءة قائمة على مبادئ حسن الجوار، ونؤكد دعم دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة في العراق».