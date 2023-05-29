DMC تبرز عدد ملف الوطن.. «مواهب مصر وفن صناعة البطل»

عرض برنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، المُذاع عبر فضائية «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالحوار الوطني، بعنوان «الحوار الوطني.. المجلس الأعلى للتدريب على مائدة المناقشات»، وملف آخر حول رعاية مصر للشباب الموهوبين، بعنوان «مواهب مصر.. فن صناعة المواهب».

مصر تولي اهتماما كبيرا للتعليم

قال سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ التعليم أحد أهم الملفات التي تهتم بها الدولة وتخطط لها بشكل ممنهج ومستقبلي، كونه الأساس في تقدم الأمم وبناء الإنسان والفكر، مشيرًا إلى أنّ إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب مشروع قانون محال من مجلس الوزراء إلى الحوار الوطني لمنافشته بهدف الوصل إلى سياسيات واحدة في ملف التعليم.

المجلس الأعلى للتدريب فكرة «السيسي»

وأضاف «عبدالراضي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، أنّ إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب ليس مرتبطًا بوزارة التربية والتعليم فقط، بل الأزهر الشريف أيضا، كون عدد الطلاب الأزهريين في التعليم ما قبل الجامعي يبلغ نحو 3 ملايين طالب، مشيرًا إلى أنّ المجلس الأعلى فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم إحالتها إلى مجلس الوزراء وبالتالي الحوار الوطني.