«التعليم الفني» بأسيوط: 21 تخصصا بالمدارس لتغطية احتياجات المجتمع المحلي

قال محمد إسماعيل عبد العزيز النمر مدير عام التعليم الفني بأسيوط، إن محافظة أسيوط بها 21 تخصصًا بالمدارس الفنية تغطي احتياجات المجتمع المحلي، من بينهم 15 مدرسة تعليم صناعي، بهم 10 مدارس بها التخصصات المعمارية، و15 أخرى بها تخصصات الميكانيكا والكهرباء والكمبيوتر والملابس الجاهزة والتريكو، مشيرًا إلى أن الامتحانات الجارية حاليا تتضمن 105 لجان بالدبلوم تضم 40 ألف طالب، ما بين تعليم صناعي وزراعي وتجاري وفندقي بالنظامين الـ3 والـ5 سنوات.

التعليم المزدوج

وأضاف «النمر» في حديثه لـ «الوطن»، أن التعليم الفني بأسيوط يتضمن ما يعرف باسم «التعليم المزدوج»، وهو يعني التحاق الطالب للدراسة والعمل بالمصنع بالتبادل، بأن يحضر بالمدرسة يومين بالأسبوع و4 أيام يذهب للعمل بالمصنع، ويقوم بالتبادل بالأسبوع الثاني، «الطالب يذهب للمصنع يومين وللمدرسة 4 أيام وهكذا».

طلاب التعليم الفني يتقاضون أجر

وكشف مدير عام التعليم الفني بأسيوط، عن أن الطلاب وفقًأ لنظام «التعليم المزدوج» يتقاضى أجر نظير عمله، كما أنه مؤمن عليه ببوليصة تأمين، إذ أن التعاقد يكون ما بين 3 أطراف وهم: المدرسة والمصنع وولي الأمر، لافتًا إلى أن التعليم الفني أصبح يعتمد بصورة كبيرة على التدريب الميداني، وأن الطلاب يقومون بالعمل بابتسامة وحب ورغبة في التعلم.

المراكز الـ 3 الأولى بالابتكار

ولفت إلى أن طلاب المدارس الفنية حصدوا المراكز الثلاثة الأولى بالابتكار بمسابقة الصعيد ستار بالتعاون بين جامعة أسيوط والتعليم الفني، من بينهم مشروع لطالب يقوم باللحام تحت الماء وحصل على عروض للعمل ببعض الشركات الأجنبية، كما توجه عدد من الخريجين من المدارس الفنية للعمل بالعاصمة الإدارية وعدد من المدن الجديدة.