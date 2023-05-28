وزيرا التعليم والاتصالات ومحافظ الوادي الجديد يفتتحون مركز إبداع مصر الرقمية

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مركز إبداع مصر الرقمية بمدينة الخارجة، الذي يأتي نتاج للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة، في إطار خطة الوزارة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكل أنحاء الجمهورية، لبناء قدرات الشباب ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

إعداد وتجهيز مركز إبداع مصر الرقمية

وجهزت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز إبداع مصر الرقمية بالوادي الجديد، بالبنية التكنولوجية وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها، لتنفيذ الخطط والبرامج والخدمات التدريبية المختلفة.

وخلال الافتتاح، شهد الوزيران والمحافظ، عرضا تقديميا عن دور كل من معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات كجزء من أعمال مركز إبداع مصر الرقمية بالوادي الجديد، إذ جرى تصميم البرامج التدريبية التي يقدمها المركز على النحو الذي يتسق ويرتبط بالهوية الثقافية والاقتصادية لأبناء المحافظة.

وتتضمن برامج للتسويق الإلكتروني، بما يخدم أعمال الترويج لما تقدمه المحافظة من منتجات، وبرامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، لخدمة مشروعات المحافظة، واحتياجاتها للكوادر في هذا المجال، بالإضافة إلى برامج البنية التحتية والدعم الفني، كونها تعد ركيزة أساسية لكل المشروعات الجديدة في المحافظة.

كما التقى الوزيران والمحافظ، مع مجموعة من الشباب الحاصلين على منحة معهد تكنولوجيا المعلومات للتدريب على أساسيات الطاقة المتجددة وإنترنت الأشياء.