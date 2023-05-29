«مناخ الزراعة» توجه تحذيرا للمزارعين: الحرارة تخرج الثعابين والعقارب من الجحور

وجه الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من النصائح الهامة للتعامل مع موجات الحرارة المرتفعة؛ التي ستبدأ غدا الثلاثاء وتستمر حتى الجمعة المقبلة، أهمها الالتزام بشرب كمية كبيرة من المياه، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه، وعدم تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الملح، وعدم شرب الكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم، وعدم التعرض للشمس المباشرة، وارتداء الملابس القطنية وتغطية اليدين وارتداء أغطية رأس بيضاء.

إخلاء السيارات من المواد القابلة للأشتعال وزجاجات الكحول

وأكد فهيم على ضرورة إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال، وزجاجات الكحول والمشروبات الغازية وأجهزة اللاب توب والهواتف المحمولة والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام، وفتح نوافذ السياره بشكل بسيط، لتهوية وتفريغ للهواء الساخن.

وأوضح أنّه يجب الانتباه من العقارب والثعابين التي من المتوقع خروجها من جحورها بشكل ملحوظ، وقد تدخل المزارع للبحث عن الحرارة الأقل في المناطق الريفية والظهير الصحراوي، مشيرا إلى ضرورة البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة قدر الإمكان، وتحديدا خلال الفترة من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 3 ظهرا.

أهم التوصيات الزراعية

وعن التوصيات الزراعية، أكد على ضرورة تأجيل زراعة المحاصيل الصيفية العادية من عروة يونيو خلال هذه الفترة حتى تنكسر الموجة شديدة الحرارة، ولمحاصيل الفاكهة خاصة الزيتون والمانجو والموالح، لابد من تقريب فترات الري وإجراء رية سريعة لكل الزراعات القائمة صباحا، وعدم الري أثناء الظهيرة، ورش أشجار الزيتون والرمان بمحلول الجير المخفف على الثمار حتي لا يحدث لسعات الشمس وتنحيس جلد الثمار في الرمان، أما محاصيل الخضر فينصح بإجراء رشات بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت الجمعة صباحا.