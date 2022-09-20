خرجت من الجحور.. «الثعابين والعقارب» تهاجم 6 سيدات في الدلتا والصعيد

خرجت الثعابين والعقارب من جحورها لتزحف إلى المنازل المتاخمة للزراعات القريبة من المسطحات المائية، وهاجمت 7 أشخاص بينهم 6 سيدات، في مناطق متفرقة بالدلتا والصعيد، ما أسفر عن مصرع 3 وإصابة 4 في محافظات المنيا وكفر الشيخ والمنوفية، بحسب بلاغات تلقتها الأجهزة الأمنية خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير أبرز تلك الحوادث.

وفاة سيدة لدغها ثعبان في حقل زراعي بالمنيا

وشيع أهالي محافظة المنيا مساء أمس الإثنين، جثة سيدة عمرها 35 عامًا، لقيت مصرعها بعدما لدغها ثعبان أثناء تواجدها في حقل زراعي بإحدي قرى مركز المنيا، بعد ساعات من نقلها إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى العام، لأن السم تمكن منها وانتشر في جسدها، لتظهر عليها علامات مرضية أدت إلى تأخر حالتها الصحية وفشل محاولات إنقاذها.

وفي الساعات الأولى من صباح أمس، تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة كفر الشيخ بلاغًا بإصابة شاب عمره 18 عاما يدعى «حمد»، هاجمه ثعبان، أثناء تواجده في حقله لمباشرة أرضه الزراعية بعزبة عبد الجواد رجب التابعة لمركز فوه، ونقله الأهالي إلى المستشفي في حالة إعياء ووضعه تحت الملاحظة حتى تماثله للشفاء.

وفي نفس اليوم، هاجم عقرب سيدة عمرها 21 عامًا داخل منزلها بمدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ، ونقلتها سيارة الإسعاف للمستشفى العام، وحصلت على مصل العقرب الذي أوقف انتشار السم في جسدها، لتتماثل للشفاء تدريجيًا.

وقبل أسبوع، أُصيبت سيدة عمرها 46 عامًا بلدغ عقرب في قرية الشيخ مبارك التابعة لمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، ونقلها الأهالي إلى المستشفى العام، لتقديم الرعاية الطبية، ووضعها تحت الملاحظة، للتخلص من السم حتى تماثلت للشفاء، وبسؤالها قررت أنّ العقرب لدغها أثناء تواجدها داخل منزلها، فاستنجدت بأفراد أسرتها ليتم نقلها لأقرب مستشفى لإسعافها.

وقبل شهر ونصف، لقيت سيدة عمرها 54 عامًا مصرعها في محافظة المنوفية، لدغها ثعبان في يدها اليمني أثناء تواجدها بحقل زراعي في قرية بني غريان بمركز قويسنا، وحاول الفريق الطبي بالمستشفى العام إنقاذها لكن دون فائدة.

ثعبان يهاجم سيدتين في كفر الشيخ ويقتل إحداهن

وفي اليوم الأخير من شهر أغسطس الماضي، هاجم ثعبان سيدتين في محافظة كفر الشيخ، الأولي تدعي «هناء» 30 عام، مقيمة بقرية كفر دفرية، لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى جراء انتشار السم في جسدها، والثانية تدعي «رؤيات» 62 عامًا مقيمة بنفس القرية، نُقلت إلى المستشفى، قبل انتشار السم في جسدها.

وقال يسري عبد الحكيم، مزارع، من محافظة المنيا، إنّ الثعابين والعقارب تخرج من جحورها طوال أشهر الصيف، وتنتشر بالحشائش الكثيفة حول الترع والمصارف، والمساقي العمومية والفرعية، وتزحف داخل الحقول ويشاهدها بعض الفلاحين بمحض الصدفة، ويتخلصون منها بضربها على الرأس باستخدام الفؤوس وأدوات الحصاد، ومع حلول فصل الشتاء تختفي تمامًا، وتسكن في جحورها حتى نهاية البرد، ومع اعتدال درجة الحرارة خلال فصل الربيع تعود للظهور مجددًا.