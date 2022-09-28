أسباب ظهور العقارب والثعابين في البيوت.. منها عدم تنظيف مواسير الصرف

يقول الدكتور فرج شرشير أستاذ الحيوان الزراعي المتفرغ، بقسم الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إن ظهور العقارب والثعابين بالمناطق السكنية بالقرى والمدن، يرجع لتراكم كميات من الأخشاب المخزنة بالأماكن المهجورة داخل البيوت وأسفل نباتات الزينة، وبالأوراق المتساقطة من الأشجار، وأعلى مواسير الصرف الصحي، وهو الأمر الذي يستدعي تنظيف كل ما سبق حتى لا تحوي تلك الكائنات السامة والخطيرة.

أنواع العقارب

وأوضح «شرشير» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن العقارب نوعان، منها العقرب الكاذب، وهو عقرب له «ذيل» وغير سام ولا ضرر منه عند لدغ أي شخص، ولكنه له رهبة جراء حدوث ذلك، أما النوع الثاني هو العقرب السام، وهو عقرب له «ذنب» وهي إبرة للدغ، ويعرض حياة أي شخص للخطر أو الموت المحقق إذا مر عليه ساعة عقب لدغ الشخص دون الحصول على المصل المخصص لذلك، لأنه سريع السم، وأن كلا النوعان يتواجدان بالأماكن الآهلة بالسكان، بسبب كل ما سبق ذكره.

نقل التربة وراء ظهور العقارب

وأضاف «شرشير» أن ظهور العقارب والثعابين في الأماكن المؤهلة بالسكان يرجع نتيجة نقل التربة، سواء كانت رملية أو طينية، والتي تكون محملة ببيض العقارب أو بيض الثعابين؛ وذلك من خلال «البيض» المنقول للعقارب بتلك التربة.

وأشار إلى أن العقرب الكاذب يضع «البيض» كل 45 يومًا، و«يفقس» بعد مرور 15 يوما، أم العقرب الحقيقي السام يضع «البيض» كل ثلاثة أشهر و«يفقس» خلال 20 يوما، وهو ذات الأمر لبيض الثعابين، وهو الأمر الذي يتطلب توافر «الترياق» الخاص بالعقرب السام، وعلاج سم الثعابين داخل جميع المستشفيات بالقرى، والمدن حرصا على حياة المصاب.

وتابع أن الحل للقضاء على تواجد العقارب والثعابين بالمناطق الآهلة بالسكان، هو ضرورة إزالة الكائنات الضارة، وتنظيف الحدائق العامة، والخاصة، وتنظيف مواسير الصرف بالحمامات بوضع المبيدات المخصصة لذلك، لمجابهة تلك العقارب، مع ضرورة سد الشقوق بالحمامات، ورفع أي مخلفات متراكمة من قش الأرز، وأعواد الذرة، والحطب حتى يتم القضاء على تلك العقارب والثعابين السامة.