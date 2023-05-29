ضبط 18 طن شعير وأرز أبيض مجهولة المصدر في حملات بالقليوبية

ضبطت مديرية التموين بالقليوبية، خلال حملة تموينية في قليوب، اليوم، سيارتين، الأولى محملة بـ10 أطنان شعير، والثانية محملة بـ8 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر، وبدون أي مستندات أو فواتير تدل على الجهة المنتجة لها، وجرى التحفظ على السيارتين والكمية، وتحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة تموينية مكبرة

وقال عيد عبدالله وكيل وزارة التموين القليوبية، في بيان له، إنه شن حملة تموينية مكبرة، يرافقه العميد أحمد عبدالعليم مدير إدارة مباحث التموين بالقليوبية، وجمال سرحان مدير إدارة تموين بنها، وطارق فاروق رئيس قسم صيانة الحبوب.

واستهدفت الحملة، مدينة قليوب، إذ جرى ضبط سيارة نقل محملة بكمية من الشعير تزن 10 أطنان و70 كجم، وسيارة أخرى نقل محملة بكمية من الأرز الأبيض تزن 8 أطنان، وهذه الكميات مجهولة المصدر وبدون أي مستندات أو فواتير تدل على الجهة المنتجة لها، وجرى التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، وتحرير قضيتين جنح قليوب بعد التحفظ على هذه الكميات والمتهمين والسيارتين.

9 مخالفات لمخابز بلدية

كما تمكنت حملة تموينية بحي شرق شبرا الخيمة، من تحرير 9 مخالفات لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل، والتصرف في عدد 10 شكائر دقيق بلدي مدعم، وقد جرى استكمال الحملة بمصاحبة مباحث التموين بالوزارة، حيث جرى ضبط مخبز سياحي وبحوزته دقيق استخراج 87.5%؜ منخول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، والتحفظ على المضبوطات، وهي 20 شيكارة دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كيلو بإجمالي طن دقيق.