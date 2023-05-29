الفلبين ترفع مستوى التحذير من إعصار ماوار

رفعت السلطات الفلبينية اليوم الإثنين، مستوى التحذير من الرياح المصاحبة لإعصار ماوار، المعروف محليا باسم «بيتي» في جزيرة لوزون بشكل خاص.

وحذّرت السلطات في الفلبين، السكان في الأجزاء الشمالية من لوزون، من الرياح القوية في عشرات المناطق، مشيرة إلى أنّ الأمطار ستستمر حتى الجمعة المقبل، حسب ما ذكرت شبكة «إيه بي إس-سي بي إن» الفلبينية.

وتابعت الشبكة أنّه يُتوقع أن يتسبب الإعصار في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بشكل واسع، وتعد لوزون من أكبر جزر البلاد وتقع بها العاصمة مانيلا.