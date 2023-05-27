فيضانات مفاجئة في الفلبين جراء إعصار «ماوار»

أعلنت السلطات الفلبينية حدوث فيضانات مفاجئة وسقوط العديد من الأشجار ليلا بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار «ماوار» الذي يقترب من البلاد.

فيضانات الفلبين: المياه غمرت منازل سامار الشمالية

وذكرت شبكة «إيه بي إس-سي بي» إن الفلبينية اليوم السبت، أنَّه بسبب فيضانات الفلبين المياه غمرت العديد من المنازل ليلا في محافظة «سامار الشمالية» جراء الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرعد والبرق، فيما تسببت الرياح العاتية بمدينة «كوتاباتو» في سقوط الأشجار وانقطاع الطرق.

فيضانات الفلبين بسبب إعصار ماوار

ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة على شمال محافظة «لوزون»، وهبوب رياح موسمية بعدة مناطق بالبلاد.